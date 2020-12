Mali: le Colonel Malick Diaw élu président du Conseil National de Transition

Les membres désignés du Conseil national de transition au Mali, ont procédé à l’élection du président de l’institution samedi et ont porté leur choix sur le Colonel Malick Diaw.

C’est un militaire qui présidera aux destinées du Conseil national de transition (CNT), cette institution qui servira d’organe législatif pour les 18 prochains mois, en attendant l’organisation de nouvelles élections au Mali, avec un total de 111 voix sur 118 votants. Le colonel Malick Diaw est l’un des cerveaux du putsch du 18 août 2020 au Mali contre le président IBK. Il est le chef adjoint du camp de Kati où la mutinerie a commencé. Il est désormais le patron du CNT.

A lire aussi: Mali: la liste des membres du conseil national de transition rendue publique

Le CNT a été mis en place et ses membres, dévoilés vendredi avec des militaires, des membres de la société civile, des politiciens et aussi des représentants de la plateforme M5. La désignation du président de l’organe législatif suppose qu’il est fin prêt à fonctionner et à tenir son rôle. Il va sans dire que toutes les institutions de la transition au Mali sont fin prêtes à mettre les gaz pour, dans 18 mois, ramener le pays sur les rails.