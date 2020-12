Mali: la liste des membres du conseil national de transition rendue publique

Les nouvelles autorités de transition au Mali ont annoncé la mise en place du Conseil national de transition (CNT) avec la divulgation de la liste des 121 membres.

Après un président de la transition, un vice-président, un Premier ministre et un gouvernement, le dernier organe de la transition est en train de voir le jour au Mali. La liste des membres du nouvel organe législatif du Mali a été annoncée jeudi soir avec 121 noms. Sous les instructions du président de la transition Bah Ndaw, 22 sièges de la CNT étaient réservés aux militaires. Cette décision a indigné les forces politiques au Mali, en particulier le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), un groupe d’opposition qui avait dirigé des rassemblements antigouvernementaux pendant le régime de Keita.

Le M5 a dénoncé la militarisation excessive de l’organe législatif et menacé de ne pas y prendre part. Cependant, à la publication de la liste du CNT, plusieurs personnalités y figurent, comprenant des militaires membres du CNSP, des hommes politiques connus, des membres de la société civile, des membres du M5 et des proches de l’Imam Dicko. Toutes les parties prenantes de la vie sociopolitique du Mali semblent y être représentées. Notons que le CNT comme le gouvernement de transition ont 18 mois pour rétablir les institutions dans le pays et organiser des élections démocratiques.