Mali – Décès de Soumaila Cissé: Bah N’Daw dans l’extrême affliction

Le président malien, Bah N’Daw dit être profondément triste suite à l’annonce du décès du chef de file de l’opposition Soumaila Cissé.

« C’est avec une profonde affliction que j’ai appris le décès de notre frère Soumaila Cissé. Comme moi, des millions de nos compatriotes ainsi que des citoyens d’autres pays sont sous le choc », a déclaré le président de la Transition malienne, le colonel Bah N’Daw.

« En octobre dernier j’ai eu le privilège de recevoir Soumaila Cissé après sa libération. Il m’avait laissé l’impression d’un homme encore plus déterminé et engagé pour son pays. Son optimisme était demeuré intact et sa dure détention de plusieurs mois l’avait comme davantage aguerri », a-t-il poursuivi. Il note par ailleurs, que « Soumaila Cissé s’en va à un tournant critique de notre évolution en tant que nation. Nul doute qu’en ce moment, le pays avait encore particulièrement besoin de son expérience et de sa sagesse pour relever les défis de l’heure ».

Bah N’Daw a pour finir, présenté ses sincères condoléances à la famille de l’illustre disparu et à toute la nation malienne. Chef de l’opposition malienne et principal opposant au régime d’Ibrahim Boubacar Kéita, Soumaila Cissé est décédé ce vendredi à Paris, en France, des suite de covid-19.

