Mali: décès de l’opposant Soumaila Cissé du Covid-19

Le chef de l’opposition malienne, Soumaila Cissé est décédé ce vendredi à paris du covid-19, a annoncé sa famille.

Il n’est plus de ce monde. Libéré il y’a quelques mois des mains des djihadistes, le chef de l’opposition malienne Soumaila Cissé est passé de vie à trépas vendredi à Paris. Selon sa famille qui donne l’information, il est décédé du covid-19.

Fondateur de l’Union pour la République et la Démocratie, Soumaila Cissé fut député et ancien président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).