Mali: 88 lingots d’or saisis à la frontière avec la Guinée

La douane du Mali a annoncé, lundi, la saisie de 88 lingots d’or, d’une valeur de plus de 7,4 millions de dollars à la frontière avec la Guinée.

Sur son site officiel, la douane malienne a souligné que l’opération s’est déroulée dans le week-end dernier. « Les douanes maliennes ont saisi 88 lingots d’or pour un total de 143 kg estimé à plus de 4 milliards de Francs CFA. Cette importante saisie a été effectuée dans la nuit du samedi à dimanche sur la route de la Guinée, par la Brigade spéciale de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière », a précisé la Direction générale de la douane sans aucune autre précision sur l’identité du ou des trafiquants.

Selon le colonel-major Amidou Fakourou Bakagha, directeur général adjoint des douanes du Mali, « cette quantité d’or était destinée à être exportée à l’insu des agents de douane, ce qui aurait eu comme conséquence de perturber notre économie. ». Le véhicule qui transportait l’or était en route pour la Guinée et immatriculé IT 4385. Le trafic de drogue, d’or et d’autres produits impropres à la consommation, est chose courante dans cette zone frontalière de la Guinée et du Mali.