Mali: 03 soldats français tués, atteints par un engin explosif

Trois soldats français ont été tués en opération au Mali lundi, lorsque leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif dans la région de Hombori (nord), a annoncé la présidence française.

Ces décès portent à 47 le nombre de soldats français tués depuis le début de l’engagement militaire au sol au Sahel en janvier 2013. Le président Emmanuel Macron fait part dans un communiqué de sa « très grande émotion », tout en rappelant « la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme ».

La France est présente au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane, qui engage plus de 5.000 militaires dans cette immense zone, confrontée à des violences jihadistes et une crise sécuritaire qui ont fait des milliers de morts civils et militaires ces dernières années.

D’abord cantonnés dans le nord du Mali à l’aube de leur essor dans les années 2010, les groupes jihadistes opèrent désormais dans le centre du pays ainsi qu’au Burkina Faso et Niger voisins.

Ils contrôlent de vastes pans de territoires ruraux sur lesquels les Etats sahéliens n’ont plus d’emprise ou presque.