Malawi: le gouvernement va extrader le pasteur Shepherd Bushiri vers l’Afrique du Sud

Recherchés en Afrique du Sud pour des accusations de fraude, le pasteur Shepherd Bushiri et son épouse vont être extradés par le Malawi où ils s’étaient enfuit.

Le gouvernement sud-africain a appelé les autorités du Malawi à leur renvoyer le prophète Bushiri et son épouse Mary pour que ces derniers répondent d’accusations de fraude et de blanchement d’argent. Lundi, le ministre de l’intérieur du Malawi, Richard Chimwendo-benda, a signé l’ordre d’extradition des deux accusés vers Prétoria. Le tribunal du pays devra d’abord émettre un mandat d’arrêt avant que les deux personnalités soient arrêtées et renvoyées en Afrique du Sud.

Plus tôt en milieu du mois dernier, Bushiri et sa femme se sont enfuits d’Afrique du Sud vers le Malawi où ils ont indiqué vouloir demander justice et protection. Ils ont indiqué que la nation arc-en-ciel n’assurait pas leur sécurité et que leur vie y était en danger. Leur fuite est arrivée alors que la justice sud-africaine enquêtait sur eux pour des allégations de fraude et de blanchiment d’argent.