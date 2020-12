Mahamadou Issoufou: l’Afrique « doit prendre sa place au Conseil de Sécurité de l’ONU »

Pour le président du Niger, Mahamadou Issoufou, le continent africain doit prendre sa place au Conseil de Sécurité de l’ONU.

Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a participé au débat de Haut Niveau du Conseil de Sécurité sur la « coopération entre l’ONU et les Organisations régionales et sous régionales africaines (UA) », par visioconférence ce vendredi 04 décembre 2020. Au cours de cette séance qui a connu la participation du président en exercice de l’Union Africaine et de plusieurs personnalités de marque, Mahamadou Issoufou a insisté sur la « coopération appropriée », ainsi que « les actions décisives et coordonnées » de l’Union Africaine et des Nations Unies dans l’accomplissement, entre autres, de mandats en matière de prévention et de règlement de conflits, de consolidation de la paix et du développement.

« Aussi, le Niger estime-t-il que le continent africain doit prendre toute sa place au sein des organes des Nations Unies, notamment au Conseil de Sécurité, conformément au Consensus d’Ezulwini, et en parfaite harmonie avec les aspirations des autres régions du monde », a-t-il dit ajoutant que la pandémie de la COVID-19 a rappelé « combien il est urgent et important de reformer le système de gouvernance mondiale actuel, en le rendant plus à même de refléter les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. ».

Par ailleurs, Issoufou Mahamadou a avancé quatre propositions portant sur une nouvelle conception des opérations de maintien et d’imposition de la paix. Il s’agit de l’établissement d’un mécanisme de financement pérenne des opérations de maintien de la paix dirigées par l’Union africaine ou les organisations sous régionales suivant l’application du principe de subsidiarité ; le renforcement de la coopération entre les deux conseils, en mettant l’accent sur une harmonisation de leurs agendas et des objectifs à atteindre, au moyen des rencontres plus régulières ; et faire en sorte que les pays africains jouent un rôle central dans les discussions et le processus de prise de décision du Conseil de Sécurité.