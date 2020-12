Madagascar récupère une partie de son patrimoine historique, vendue aux enchères à Londres

Les autorités malgaches ont pu récupérer, pour la somme de 43 mille livres Sterling (environ 31.200.000 F cfa ), une robe royale ayant été portée par la princesse Ramisindrazana, tante et conseillère politique de la reine Ranavalona III (XIXe siècle), lors d’une vente aux enchères à Londres, mardi.

C’est à travers un communiqué du ministère de la Communication et de la Culture, rapporté par Malgache Tribune, qu’on a appris officiellement hier que Madagascar a gagné les lots d’objets personnels de la Reine Ranavalona III et de la princesse Ramisandrazana, mis aux enchères par la maison de vente Kerry Taylor Auctions à Londres. Le directeur général de la Culture, Francis Razafiarison, alias Francis Turbo, a indiqué que l’État malgache effectue les démarches nécessaires pour pouvoir les rapatrier.

Le lot comprenait une robe de cour en velours et soie richement rebrodée de perles, une multitude de photos, de lettres et de documents divers, ainsi que quelques objets, concernant Ranavalona III, et sa famille. Selon Paris-Match, cet ensemble de souvenirs avait été rassemblé par Clara Herbert. Fidèle dame de compagnie de Ranavalona III, cette Irlandaise l’accompagna, ainsi que les membres de la famille royale malgache, en exil sur l’île de la Réunion en 1897, puis en Algérie. Au décès de la Reine Ranavalona III, en 1917, Clara Herbert resta auprès de la tante et conseillère politique de celle-ci, la princesse Ramisindrazana, partant avec elle s’installer dans les Alpes-Maritimes. Après la maladie et la mort de cette dernière en 1923, elle quitta l’ancienne famille royale. C’est un descendant de Clara Herbert, qui ayant retrouvé l’ensemble à l’occasion d’un déménagement, l’a proposé à la maison de vente Kerry Taylor.

Ces objets estimés entre 1 000 et 1 500 livres ont été finalement vendus à 53 750 livres, soit 39.200.000 F cfa. Une somme que l’État malgache a donc déboursée.

« En cohérence avec mon amour pour l’histoire de notre pays et mon engagement de laisser un héritage aux générations futures, j’ai suivi de près la vente aux enchères qui s’est déroulée à Londres cet après-midi, où une robe de cour en velours portée par la tante de la reine Ranavalona III, la princesse Ramisindrazana, des photos et lettres uniques de la Reine Ranavalona III et du Premier Ministre Rainlaiarivony et des effets personnels de la Reine ont été mis aux enchères », a déclaré le président malgache, Andry Rajoelina, sur sa page Facebook.

Et de poursuivre : « J’ai suivi les enchères, seconde par seconde, minute par minute, et c’est avec honneur et fierté que je vous annonce que l’Etat Malagasy a participé aux enchères et a remporté la vente. Ces pièces historiques vont venir étoffer notre patrimoine Malagasy, au nom de la fierté nationale ».

Le 5 novembre dernier, Madagascar a déjà pu récupérer la couronne du Dais royal de la reine Ranavalona III qui fut emportée en France pendant la colonisation et exposée au musée de l’Armée à Paris. La Reine Ranavalona III a été la dernière souveraine de Madagascar avant la colonisation par la France, 1896-1960.