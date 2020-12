« Ma femme m’a violé pendant 10 ans »

Les violences faites aux femmes et aux filles sont pour la plupart des cas dénoncés. Or, selon les statistiques des Nations unies, les hommes aussi subissent des violences domestiques de la part de leur femme.

C’est le cas d’une femme qui viole son mari depuis bientôt 10 ans. Il s’agit d’une histoire d’un Ukrainien, partagée sous réserve d’anonymat par BBC, ce lundi 21 décembre 2020.

Ma première fois

Je ne sais pas si mes amis se doutaient de quelque chose. De l’extérieur, tout semblait parfait : des visages souriants, des amis, beaucoup d’argent, du bonheur et de la confiance. Nous avons parcouru la moitié du monde ensemble.

Je n’avais pas à la craindre quand nous voyagions : elle ne me ferait pas de mal devant d’autres personnes. Le plus important était d’éviter d’être en tête à tête avec elle.

Ce n’est que récemment que j’ai réalisé que mon ex-femme me violait depuis dix ans.

Ma première fois avec une femme a été avec Ira. Nous nous sommes rencontrés au début de la vingtaine – c’est elle qui m’a demandé de sortir avec elle.

Mes parents m’ont dit que je devais déménager immédiatement après avoir commencé à sortir avec quelqu’un. En d’autres termes, commencer une relation signifiait renoncer à sa famille et à un toit ; en un jour, j’ai dû tout perdre.

C’était effrayant. Je n’aurais donc pu me permettre une relation que lorsque j’aurai économisé assez d’argent pour vivre seul.

Une faible estime de soi

En plus de cela, ma mère avait honte de moi et de mon apparence – j’avais une très faible estime de moi.

Mes premiers attouchements sexuels ont eu lieu avec Ira et à l’époque, c’est ce que je voulais. Cependant, ce n’était pas tout à fait normal : c’était douloureux et agressif. Notre premier rapport sexuel a duré environ cinq heures, et j’avais mal partout après.

Elle avait cette manie, de vouloir qu’il y ait du sperme à la fin. j’étais astiqué jusqu’à ce qu’il soit là. En moyenne, ça durait de une à deux heures.

Le sexe est censé être agréable, mais il n’a jamais été agréable pour moi. Je n’avais pas d’expérience et je pensais que c’était comme ça, alors je donnais mon consentement.

Mais assez vite, j’ai dit « Non ». Mais cela ne l’a pas arrêtée. C’est alors que ça s’est transformé en viol.

Pris au piège

J’ai dû partir à l’étranger pour un long voyage d’affaires. J’avais peur de perdre Ira, alors je lui ai demandé de m’accompagner. Je lui ai même proposé de se marier d’abord. Elle a refusé, mais m’a quand même rejoint. C’est là que tout a commencé.

J’étais surmené et je voulais me reposer, mais elle a commencé à exiger du sexe. J’ai accepté une fois, deux fois… Elle disait : « Je le veux, j’en ai besoin, alors tu dois le faire, allez, j’attends depuis longtemps. » Je lui répondais : « Non, je ne veux pas, je veux me reposer, je suis fatigué. »

Puis elle me frappait et je ne pouvais rien faire. Elle me griffait la peau avec ses ongles jusqu’à ce qu’elle saigne, elle me frappait. Elle ne laissait aucune marque sur mon visage – elle ne faisait mal qu’à ce qui était couvert : ma poitrine, mon dos, mes mains.

Je n’ai pas résisté parce que je pensais que battre une femme était agressif et mal. C’est comme ça que mes parents m’avaient élevée.

Je me sentais petit, faible et je ne pouvais pas m’échapper. Elle obtenait ce qu’elle voulait et elle était généralement au-dessus de moi.

Une fois, j’ai essayé de louer une chambre séparée pour moi à l’hôtel. Mais je ne parlais pas la langue, alors ils ne m’ont pas compris à la réception. J’ai fini par être piégé.

J’avais peur de retourner à l’hôtel après le travail, alors je me promenais dans le centre commercial jusqu’à la fermeture. Après cela, je me promenais dans la ville. C’était l’automne, froid et humide, et je n’avais pas apporté de vêtements chauds avec moi.

J’ai donc fini par avoir des infections urinaires, de la prostatite et de la fièvre. Mais cela n’a pas arrêté Ira : je devais faire ce qu’elle voulait.

Les week-ends étaient les pires : ça se passait le samedi matin et le dimanche soir. J’ai compté les jours avant de rentrer en Ukraine. Je pensais que cela mettrait fin à notre relation – mais j’avais tort.

J’ai essayé de partir, mais j’ai abandonné »

Je suis retourné chez mes parents et je n’allais même pas garder le contact avec Ira, encore moins vivre avec elle. Mais mes tentatives de libération ont traîné pendant des années.

Nous nous disputions, j’éteignais mon téléphone et la bloquais partout ; je me cachais mais elle venait s’asseoir de l’autre côté de la porte fermée. Elle m’appelait et me promettait que tout allait bien se passer.

Et je revenais vers elle à chaque fois. J’avais tellement peur d’être seul.

Au début, j’ai fait de nombreuses tentatives pour la quitter, puis de moins en moins, et j’ai fini par abandonner. Elle a insisté pour que nous nous mariions, et nous l’avons fait, bien que je ne voulais plus de cela.

Ira était jalouse de tout le monde : mes amis, ma famille. Partout où j’allais, je devais toujours l’appeler. « Pourquoi aurais-je assisté à ces conférences ? » « Pourquoi rencontrerais-je des amis ? » Il fallait que je sois avec elle, à sa portée.

Elle ne pouvait aller nulle part sans moi – j’étais une sorte de jouet qui devait la divertir tout le temps.

Ira n’avait pas de travail – je subvenais à nos besoins, je cuisinais et je nettoyais. Nous avons loué un grand appartement avec deux salles de bain. La salle de bains principale m’était interdite et j’ai dû utiliser la salle de bains « invités ». Chaque matin, je devais attendre qu’elle se réveille à neuf ou dix heures, sinon je perturbais son sommeil.

Elle a décidé que nous devions dormir dans des chambres séparées et ma chambre n’avait pas de verrou. Je ne pouvais jamais être seul.

Quand je faisais « quelque chose de mal », elle me criait dessus et me frappait. Cela se passait une fois par jour ou tous les deux jours.

Quoi qu’il se soit passé, elle me blâmait. Je n’arrêtais pas d’entendre parler de quel genre d’homme elle avait besoin, ce qu’il était censé faire et comment il devait le faire. J’étais impuissant et je faisais tout ce qu’elle exigeait pour éviter sa colère – l’explosion qui allait bientôt suivre.

Je me souviens d’avoir descendu les escaliers et d’avoir été assis dans la voiture en pleurant. Elle est passée devant moi et m’a remarquée. Lorsque je suis rentré à la maison, elle m’a dit qu’elle avait beaucoup de peine pour moi, mais qu’elle ne pouvait pas s’arrêter.

Alors, tout recommençait le lendemain. Peu importe ce que j’ai fait et ce que j’ai ressenti, rien n’a changé.

Je ne suis pas parfait non plus. Pour éviter tout cela, je travaillais 10, 12, 14 heures par jour, les week-ends et les jours fériés. C’était facile : certains boivent, d’autres travaillent.

Pourquoi les victimes de violence ne quittent-elles pas leurs agresseurs ?

– Les personnes qui ont grandi dans une famille où il y avait de la violence reproduisent le comportement de leurs parents dans leur famille.

– La peur de l’isolement et des stéréotypes : « Que vont dire les voisins ? » « Un enfant devrait grandir avec deux parents. »

– Les premières étapes – la violence psychologique – sont difficiles à reconnaître. Par conséquent, la personne maltraitée s’habitue progressivement et perd la capacité d’évaluer la situation et d’agir.

– La personne victime de la violence n’a nulle part où aller, est financièrement dépendante de l’agresseur ou se trouve dans une position vulnérable (comme une grossesse ou avec de jeunes enfants).

– Lorsqu’elle demande de l’aide aux autorités, elle entend « ce sont des problèmes familiaux » et abandonne.

Alyona Kryvuliak, responsable du service national d’assistance téléphonique de La Strada-Ukraine, et Olena Kochemyrovska, conseillère du Fonds des Nations unies pour la population en matière de prévention et de lutte contre la violence sexiste, ont cité ces raisons, entre autres.

J’ai commencé à parler et je n’ai pas pu m’arrêter

Quand vous êtes dans une telle situation, vous ne réalisez pas ce qui vous arrive. Vous ne voyez pas le bout du tunnel et vous n’entendez personne. Vous ne pensez même pas que vous avez une chance de vous en sortir, c’est le désespoir total.

J’ai fait des choses que je ne voulais pas faire parce que j’y étais tellement habitué. J’ai toujours « dû » quelque chose à tout le monde et je ne me suis jamais appartenu à moi-même. J’appartenais à ma grand-mère, à mes parents – j’ai toujours pensé qu’il fallait tout sacrifier pour le bien d’une relation.

J’ai donc sacrifié mes intérêts et moi-même – cela me semblait normal à l’époque. Alors tout a empiré.

Au tout début, je n’aimais pas ça, mais finalement, pendant les trois ou quatre dernières années de la relation, le sexe a déclenché des crises de panique constantes. Cela se produisait chaque fois qu’Ira parvenait à m’attraper et à me forcer.

Quand je paniquais, je la repoussais, je me cachais et je m’enfuyais – je m’enfuyais de la maison, ou du moins de la pièce.

Ira pensait que nous avions des problèmes sexuels à cause de moi. Elle m’emmenait donc de temps en temps chez un sexologue.

Chaque fois que je disais qu’il y avait quelque chose que je n’aimais pas, et que je ne voulais tout simplement pas [de sexe], on me disait que c’était moi le problème. Je gardais le silence sur les abus et les viols.

Et pour Ira, ces visites étaient la preuve de son point de vue. J’ai parlé [de la violence] peu avant le divorce. J’ai commencé à parler et je n’ai pas pu m’arrêter.

C’était l’automne, j’étais au lit avec une bronchite et une fièvre de 39-40C depuis environ deux semaines. Personne n’avait pris soin de moi pendant tout ce temps. C’est alors que j’ai réalisé que ma vie ne valait rien et que personne ne s’en serait aperçu si j’étais mort sur place.

Ce fut un moment de lucidité : l’horreur, le dégoût et une incroyable apitoiement sur soi-même. Je voulais le dire à quelqu’un, mais je ne savais pas qui – ou comment.

Une fois, je suis allé chez mes parents quand ils n’étaient pas là, juste pour être seul.

J’étais en train de surfer sur Internet et j’ai participé à un chat qui a surgi dans la fenêtre de l’annonce. Tout y était anonyme, comme si vous n’existiez pas.

C’était la première fois que je disais quoi que ce soit sur ce qui m’arrivait. Je ne reconnaissais toujours pas qu’il s’agissait d’un abus, mais à partir de ce moment, j’ai commencé à dire « Non », de plus en plus.

Au début, il s’agissait de petites choses, il était important pour moi de dire « Non » au lieu de rester silencieux. Chaque fois que j’avais besoin de force, je me rappelais les semaines où j’étais malade.

Finalement, j’ai trouvé un thérapeute familial, qui m’a apporté son soutien. Ira et moi avions le temps de parler pendant les séances, et il lui était interdit de m’interrompre. C’est alors que j’ai parlé pour la première fois de la maltraitance.

Elle était tellement furieuse qu’elle m’a crié dessus et m’a dit que ce n’était pas vrai.

Mais elle m’a proposé de divorcer peu après. Je ne pense pas qu’elle voulait cela, je crois que c’était sa tentative pour me faire taire. Je savais que je n’aurais pas d’autre chance et j’ai accepté.

Il y avait une file d’attente dans un bureau, alors nous sommes allés dans un autre. Je me suis dit que je devais le faire tant que j’en avais encore la possibilité.

Et nous avons réussi.

Quand j’ai récupéré les papiers du divorce un mois plus tard, ce fut le plus beau jour de ma vie.

Un jour après le divorce, je lui ai crié dessus : « tu me violais ! »

« Je te violais ? » a-t-elle répondu. « Et alors ? »

Je ne savais pas quoi répondre et je ne le sais toujours pas. D’une certaine manière, elle a admis ce qu’elle avait fait, mais elle en a surtout ri.

Je suis retourné chez mes parents, j’ai quitté mon travail et je suis resté à la maison pendant quelques semaines. J’avais peur qu’elle soit quelque part dehors, à me surveiller.

Un jour, elle est revenue et s’est mise à frapper à la porte, à donner des coups de pied, à crier. Maman a dit qu’elle avait peur. J’ai souri à moi-même : « Maman, tu ne peux même pas imaginer… »

Il est important de comprendre : cela vous tue

Je n’ai pas recueilli de preuves et je n’ai rien dit à personne.

J’aurais probablement pu le dire à mes parents, mais depuis mon enfance, je savais qu’ils n’étaient pas capables de garder des secrets. Je ne savais pas non plus comment parler à mes amis des choses qui m’arrivaient.

Je cherchais des groupes de soutien, mais en Ukraine, ils sont réservés aux femmes. Finalement, j’ai trouvé une communauté en ligne de soutien mutuel pour les hommes de San Francisco.

Le premier psychothérapeute en Ukraine où je suis allée s’est moqué de moi : « Ça ne se passe pas comme ça – c’est une fille et tu es un garçon. » J’ai donc changé six spécialistes et je reçois enfin de l’aide. Il a fallu huit mois avant que je laisse quelqu’un me tenir la main.

Des groupes de soutien psychologique ont été créés au sein de la communauté du Club des pères en Ukraine, mais l’initiative n’a pas duré longtemps, explique le militant Max Levin. Selon lui, les hommes n’étaient pas prêts à aller voir un psychologue.

Alyona Kryvuliak, de La Strada-Ukraine, explique que les hommes n’ont commencé à appeler à l’aide que lorsque la ligne téléphonique de La Strada a commencé à fonctionner 24 heures sur 24. Les hommes n’étaient pas en mesure de passer des appels pendant les heures de travail traditionnelles.

Mais même aujourd’hui, les hommes sont surtout préoccupés par l’anonymat et ne sont pas prêts à défendre leurs droits dans les institutions publiques, comme les tribunaux ou les forces de l’ordre.

Pour les victimes masculines, le retrait psychologique de la violence peut être un long processus, explique Yulia Klymenko, psychologue, psychothérapeute et sexologue. Après tout, la société n’aide pas avec des phrases telles que « les garçons ne pleurent pas » ou « les hommes sont plus forts physiquement ».

Une personne ayant subi un traumatisme lié à un abus sexuel, psychologique ou physique peut sembler inhabituelle pour la communauté. Selon Mme Klymenko, les clients souffrant de traumatismes complexes impliquant divers types d’abus doivent être « réanimés » pendant une longue période, indépendamment de leur sexe ou de leur âge.

J’ai envisagé de la poursuivre en justice. Les avocats ont dit qu’il y avait une chance d’obtenir une ordonnance de restriction. Mais je n’en ai pas besoin maintenant. Pendant longtemps, j’ai juste voulu qu’elle admette ce qu’elle avait fait et qu’elle s’excuse.

Je ne vais toujours pas au travail et il m’est très difficile de sortir du lit tous les matins. Je n’ai plus de raison de vivre. Je ne sais même pas ce que j’ai fait toute l’année.

Je sais que je n’aurai jamais de relation et que je n’aurai jamais d’enfants. J’ai renoncé à moi-même.

Mais bon sang, j’ai été silencieux pendant si longtemps, et cela a conduit à un tel gâchis ! Peut-être qu’il y a un gars dans une situation similaire en ce moment et qu’il va lire mon histoire.

Il est important qu’il comprenne : ça ne finira pas, rien ne sera réglé, c’est un vrai gâchis qui ne disparaîtra jamais et qui vous tuera. Si vous comprenez cela, alors vous avez au moins une chance.