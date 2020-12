Lutte anti-terroriste au Burkina Faso: l’Union Européenne renforce la capacité militaire des FDS

L’Union Européenne a fourni du matériel de défense et de génie militaire à l’armée burkinabé, ce jeudi 03 décembre 2020.

Dans le cadre du Programme de RENFORCES 1, initié depuis 2018 entre l’Etat-Major Général des Armées et la Délégation de l’Union Européenne et émanant du Partenariat pour la Sécurité et la Stabilité au Sahel (P3S), l’Union Européenne a fait don de matériel de défense et de génie militaire à l’armée burkinabé, ce jeudi 03 décembre 2020.

Selon nos sources, le don est composé de véhicules de protection, de détection d’explosifs, d’une unité de forage, de matériels de détection d’engins explosifs, de rouleaux de concertina et de gabions. Estimé à environ 2,6 milliards de francs CFA, ce don va aider l’armée burkinabé à être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme, selon Wolfom Vetter, ambassadeur de l’UE au Burkina Faso. Avis partagé par Moïse Minoungou, le chef d’Etat-major général des armées, selon qui, ce don va apporter un plus aux FDS sur les champs de bataille.