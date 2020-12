L’Union européenne agit «malhonnêtement» envers la Turquie, Recep Tayyip Erdogan

Alors que l’Union européenne menace de sanctions, la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a évoqué le sujet mercredi en assurant que ces sanctions n’affecteraient pas son pays, rapporte sfchronicle.com.

S’adressant aux journalistes avant de partir pour une visite en Azerbaïdjan, Erdogan a également accusé l’UE d’agir «malhonnêtement» envers la Turquie et de ne pas tenir ses promesses. « Toute décision d’imposer des sanctions contre la Turquie ne sera pas une grande préoccupation pour la Turquie », a déclaré Erdogan aux journalistes. Les commentaires d’Erdogan sont intervenus avant une réunion à Bruxelles où les dirigeants de l’UE devraient s’adresser aux missions de la Turquie pour explorer les réserves de gaz dans les eaux revendiquées par les membres de l’UE, la Grèce et Chypre, et pourraient décider d’imposer des sanctions à la Turquie.

Lors d’un sommet en octobre, les dirigeants européens ont averti la Turquie de retirer ses navires de recherche énergétique sous peine de faire face à des mesures punitives. À la fin du mois dernier, le navire turc de prospection sismique Oruc Reis est rentré au port, comme il l’avait fait avant la réunion d’octobre de l’UE. Cependant, un autre navire de recherche, le Barbaros Hayreddin Pasa, reste au large de la côte sud-ouest de Chypre.

Erdogan a promis de continuer à défendre les droits de la Turquie et ceux des Chypriotes turcs sur l’île méditerranéenne divisée de Chypre et a déclaré qu’un certain nombre de dirigeants européens «honnêtes» s’opposaient à une sanction de la Turquie, sans nommer les pays en question.