Liverpool: le salaire de Sadio Mané fait polémique

Classé dans le top 5 des meilleurs joueurs de Premier League, Sadio Mané fait partie des attaquants, les moins rémunérés de Liverpool. Le Sénégalais n’est que le neuvième salaire de Liverpool. Une situation qui commence à susciter des interrogations.

Débarqué à Liverpool en 2016 en provenance de Southampton, Sadio Mané est devenu en quatre saisons, un élément indispensable du club de la Mersey. Réputé pour ses dribbles, sa vitesse et sa technique, l’ailier sénégalais est actuellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Ses performances remarquables au cours de la saison 2019-2020 auront permis aux Reds de décrocher leur premier titre de champion d’Angleterre de leur histoire.

Mais comparativement à ses prouesses sur le terrain, le salaire du joueur ne fait pas envier en Angleterre. Malgré son statut, le vice-champion d’Afrique est très loin dans le classement des joueurs les mieux payés de Premier League. Selon une publication du site Stades, mercredi, le Lion de la Téranga n’est que le neuvième salaire des Reds, malgré ses énormes performances depuis son arrivée à Liverpool.

Malgré une petite revalorisation de son salaire après la prolongation de son contrat, il y a un an, le natif de Bambali avec ses 8,6 Millions d’euros par an, est toujours loin derrière les gros salariés de Liverpool: Salah (11,3 Millions d’euros), Van Dijk, Firmino et Thiago Alcantara (10,2 Millions d’euros/an). Une rémunération qui semble trop peu, au vu des performances du numéro 10 de Klopp.

Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2020-21 (par Sportune)