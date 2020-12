Ligue des champions: les résultats des rencontres du mercredi

Le Barça et la Juventus régalent, le PSG se rassure face à Manchester United, et chelsea atomise Séville en Andalousie. Découvrez les résultats des rencontres du mercredi en Ligue des champions.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Barça a conservé sa première place dans le groupe G en s’offrant une victoire facile face à Ferencvaros (3-0), mercredi soir, à l’occasion de la cinquième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Griezmann, Braithwaite et Dembélé sont les buteurs de cette rencontre disputée sans Lionel Messi, laissé au repos. Dans l’autre rencontre de cette poule, la Juventus a tranquillement disposé du Dynamo Kiev (3-0) à domicile. Le club italien a commencé son show par un premier but marqué par Chiesia. Ensuite Cristiano Ronaldo double la mise et bat un nouveau record avec la Juventus. Morata signe le troisième but et plie la rencontre. Les turinois malgré tout restent 2e du groupe G.

A Old Traford, le PSG a complètement relancé sa campagne en Ligue des champions. En effet, face à Manchester United, les Parisiens se sont imposés sur le score de 3-1. Une victoire précieuse qui donne la première place du groupe H aux poulains de Thomas Tuchel. Désormais maîtres de leur destin, les champions de France peuvent valider leur qualification en huitième de finale lors de la dernière journée face aux turcs d’Istanbul BB.

Ci-dessous, le point complet des résultats des matchs disputés mercredi: