Ligue des champions: les compos probables de Ferencvaros-Barça

Leader du groupe G et déjà qualifié, le Barça se déplace ce soir sur la pelouse de Ferencvaros à l’occasion de la cinquième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Contrairement au groupe B où chacune des quatre équipes est encore capable de se qualifier pour les huitièmes de finale, la poule G a déjà donné son verdict. Respectivement premier et deuxième, le Barça et la Juventus sont les deux équipes qui ont validé leur billet pour le tour suivant de la C1. Avec 12 points au compteur, soit trois de plus de son dauphin, le club catalan doit gagner ses deux derniers matchs pour terminer premier du groupe G. Et cela passe par une victoire face à Ferencvaros ce soir en Hongrie.

Pour cette rencontre, Ronald Koeman a décidé de se passer de plusieurs de ses cadres, dont Lionel Messi. Le capitaine argentin est laissé au repos tout comme le gardien de but allemand, Ter Stegen. Ainsi, c’est Neto qui assurera les cages ce soir face aux hongrois. Moins en vue depuis son arrivée à Barcelone en provenance de Juventus, Miralem Pjanic devrait débuter le match, tout comme Mingueza qui profite de l’absence de Clément Lenglet pour grappiller quelques temps de jeu. En attaque, Ronald Koeman devrait aligner le trio Griezmann-Pedri-Trincao.

Côté Ferencvaros, Rebrov devrait reconduire l’équipe qui s’est inclinée (1-2) sur la pelouse de Juventus. En course pour une place en Europa League, les locaux doivent ramener au moins le point du nul face au monstre catalan qui a fait un sans-faute jusqu’ici.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Ferencvaros : Dibusz; Botka, Frimpong, Blazic, Heister; Laidouni, Haratin; Uzuni, Isael, Nguen, Boli

Barcelone : Neto; Dest, Mingueza, De Jong, Junior Firpo; Busquets, Pjanic; Dembélé, Griezmann, Pedri, Trincao