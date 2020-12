Ligue des champions: le Real Madrid coule à Donetsk

Privé de son capitaine Sergio Ramos, le Real Madrid s’est incliné ce soir face au Chakhtar Donetsk (0-2) à l’occasion de la 5ème journée de phase de poules de la C1. Une défaite qui relègue les Madrilènes à la 3è place du groupe B.

Trois jours après sa défaite face à Alavès (1-2) en Liga, le Real Madrid a essuyé un nouveau revers. cette fois-ci en Ligue des champions. En effet, opposés ce soir au Chakhtar Donetsk pour le compte de la 5è journée de phase de groupe de C1, les Madrilènes se sont inclinés sur le score de 2-0. Une défaite qui compromet les chances de qualifications des Merengués en huitième de finale de la compétition.

Surpris en début de seconde période par Dentinho (57è) sur une grosse erreur de Raphael Varane, la Casa Blanca a concédé un second but à l’heure de jeu, toujours sur erreur défensive. Bien servi, Manor Salomon fixe la défense du Real Madrid, avec Vazquez et Varane, une fois puis deux, avec des feintes de corps, avant d’armer sa frappe, aux abords de la surface, qui finit au fond des filets de Courtois.