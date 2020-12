Ligue des champions: le groupe du Barça pour affronter Ferencvaros

Le Barça a communiqué la liste des joueurs appelés pour le déplacement sur la pelouse de Ferencvaros, dans le cadre de la 5è journée de phase de groupe de Ligue des champions. Un groupe sans Lionel Messi, mais avec Clément Lenglet.

Le Barça se déplace ce mercredi à partir de 21h sur la pelouse de Ferencvaros dans le cadre de la 5è journée de phase de groupe de Ligue des champions. Leaders du groupe G et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Blaugranas vont tenter de conforter leur première place dans cette rencontre où leurs adversaires sont déjà éliminés de la compétition. Pour l’occasion, Ronald Koeman a convoqué un groupe de 20 joueurs.

Buteur face à Osasuna le week-end dernier, Lionel Messi est laissé au repos de même que Philippe Coutinho et Marc-André Ter Stegen. Gerard Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto sont eux blessés, tandis que Samuel Umtiti n’a pas été retenu. De retour de blessure, Clément Lenglet figure sur la liste, tout comme ses coéquipiers français, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann.

Le groupe du Barça face à Ferencvaros

Gardiens : Neto, Peña, Tenas

Défenseurs : Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, Firpo

Milieux : Busquets, Pjanic, De Jong, Riqui Puig, Aleña, Matheus