Ligue des champions: le groupe de la Juventus pour affronter le Barça

La Juventus a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Barcelone à l’occasion de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des champions. Un groupe avec Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata.

La grande confrontation entre le Barça et la Juventus ce mardi sera sans doute le grand rendez-vous des phases de groupes de la Ligue des champions. Si ce match est très important pour les deux équipes qui visent la première place du groupe G, c’est avant tout les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui seront suivies de près. Les deux superstars ne se sont plus jamais affrontées depuis le départ du Portugais à la Juve en été 2018.

Pour ce choc de gala, l’entraîneur turinois Andrea Pirlo a convoqué un groupe de 23 joueurs dont fait partie Cristiano Ronaldo, qui va donc faire ses retrouvailles avec Lionel Messi. La star portugaise serait associée avec Morata et Dybala, également convoqués, dans une attaque à trois, selon la presse italienne.

Le groupe de la Juventus