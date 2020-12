Ligue des champions: le classement des buteurs après 6 journées

Les phases de groupe de Ligue des champions ont pris fin, mercredi, avec les rencontres de la sixième et dernière journées. Voici le point sur le classement des buteurs après cette phase de poules.

Auteur d’un triplé mercredi soir lors de la large victoire du PSG face à Istanbul Basaksehir (5-1), Neymar Junior est sur une très grosse série en Ligue des champions, et pointe désormais en tête du classement des buteurs de la compétitions avec 6 réalisations. L’attaquant parisien partage le fauteuil avec l’avant-centre de Dortmund, Erling Haalang, le joueur de la Juventus, Alvaro Morata, et le buteur anglais de Manchester United, Marcus Rashford, avec six buts chacun.

A lire aussi: Ligue des champions: Benzema égale un record de Messi et Ronaldo

A une longueur en dessous, on retrouve Ciro Immobile qui a inscrit son cinquième but de la saison dans la compétition (trois sur penalty), en seulement quatre matches disputés à titre personnel. Grâce à leur doublé cette semaine, respectivement face au Barça et à au Borussia Mönchengladbach, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema comptent eux 4 buts en Ligue des champions cette saison et reviennent bien.

Le classement des buteurs de la Ligue des champions 2020-2021 après 6 journées