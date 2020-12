Ligue des champions: le classement des buteurs après 5 journées

La cinquième journée de phase de groupe de la Ligue des champions a pris fin mercredi avec les dernières rencontres de ces phases retours. Et le classement des buteurs a encore connu de profonds changements.

Avec six buts au compteur, Erling Haaland est resté aux commandes du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions qui est à sa cinquième journée. Mais le buteur norvégien n’est plus seul dans ce fauteuil. Blessé et donc forfait pour le match de Dortmund face à la Lazio (1-1), l’attaquant du Borussia est rattrapé par Alvaro Morata et Marcus Rashford à la tête du podium. L’attaquant de la Juventus et son homologue de Manchester United ont marqué hier soir, respectivement face à Kiev et face au PSG, et comptent eux aussi 6 buts en C1 cette saison.

A lire aussi: Messi au PSG? de nouvelles révélations de Neymar

On retrouve ensuite quatre joueurs à 4 buts, dont Ciro Immobile, buteur hier face à Dortmund sur penalty, ou encore Romelu Lukaku, auteur d’un doublé précieux face à Mönchengladbach mardi soir. Grâce à son doublé face à MU, Neymar compte lui 3 buts en C1 cette saison, comme 16 autres joueurs, dont Ousmane Dembélé et Kingsley Coman.

Le classement des buteurs de la Ligue des champions 2020-2021 après 5 journées