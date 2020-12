Ligue des champions: l’arbitre Stéphanie Frappart au commande de Juventus-Dynamo Kiev

La Juventus et le Dynamo Kiev s’affrontent ce mercredi en 5è journée de phase de groupe de Ligue des champions. Et c’est l’arbitre française, Stéphanie Frappart, qui sera au commande de cette rencontre.

Après avoir officié la Supercoupe d’Europe d’août 2019, opposant Liverpool à Chelsea, Stéphanie Frappart vient de franchir un nouveau palier dans sa carrière d’arbitre. La dame en noir a été désignée par l’UEFA, lundi 30 novembre, pour la rencontre entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev, mercredi 2 décembre, en Ligue des champions. Un grand défi pour la jeune femme de 36 ans, qui devient ainsi la première femme à être choisie pour diriger une rencontre de Coupe d’Europe. Pour ce match au Juventus stadium, Stéphanie sera assistée d’une équipe 100% française: Hicham Zakrani et Mehdi Rahmouni comme arbitres assistants, Karim Abed comme quatrième arbitre et Benoît Millot et Willy Delajod à la vidéo.

Arbitre à seulement 13 ans, Stéphanie Frappart a gravi toutes les marches de ce métier qui a longtemps été l’apanage des hommes, pour se hisser au sommet. Première femme à arbitrer en Deuxième Division française (2014) puis dans l’élite française masculine (2019), elle s’est distinguée en officiant début octobre son premier choc Lyon-Marseille. En septembre dernier, elle a dirigée sa première rencontre internationale masculine officielle, avec Malte-Lettonie le 6 septembre dernier en Ligue des nations. Elle a également arbitré ses deux premières rencontres de Ligue Europa le 22 octobre (Leicester-Zorya Louhansk), puis le 26 novembre (Grenade-Omonia Nicosie).