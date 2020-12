Ligue des champions: l’arbitre de PSG-Basaksehir brise le silence

Interrompu après 13 minutes de jeu, suite aux propos jugés racistes du 4è arbitre, le match entre le PSG et Basaksehir en Ligue des champions, sera rejoué ce mercredi. Sur Europe 1, l’arbitre principal de la rencontre a lâché quelques mots.

Au Parc des Princes, le match PSG-Istanbul BB comptant pour la dernière journée de phase de groupe de Ligue des champions n’a pu arriver à son terme. Lancé à 21 heures, la partie a été arrêtée après 13 minutes de jeu, suite aux propos jugés racistes du quatrième arbitre roumain du match envers Pierre Achille Webo, membre du staff technique d’Istanbul BB, Les deux équipes sont rentrées au vestiaire pour protester contre ce dérapage raciste et les joueurs d’Istanbul BB ont ensuite décidé de ne pas reprendre.

Face à la gravité de la situation, l’UEFA a finalement pris la décision de poursuivre le match ce mercredi à 18h55 en reprenant à la 13e minute de jeu et avec les mêmes équipes. Le corps arbitral ne sera évidemment pas reconduit. D’après Besoccer, c’est le néerlandais Danny Makkelie qui officiera le match. Contacté ce jour par Europe 1, l’arbitre principal de la rencontre, Ovidiu Hategan, est sorti de son silence. « Nous ne pouvons faire aucune déclaration, on doit d’abord parler à l’UEFA. En temps normal, je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir. Bien sûr que nous sommes désolés, mais respectez notre silence, et comprenez la situation« , a déclaré l’arbitre.