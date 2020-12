Ligue des Champions: la superbe frappe enroulée de Neymar élue « plus beau but » (Vidéo)

Le but de Neymar face à Basaksehir vient d’être élu par l’UEFA, plus beau but de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Comme chaque année, la phase de poules de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Au cours de cette dernière, de nombreux bijoux ont été inscrits. Mais l’un d’entre eux a retenu toute l’attention de l’UEFA qui en fait le plus beau but de la phase de poules. L’instance européenne vient de dévoiler sur son site officiel le plus beau but de la première phase, édition 2020-2021, et l’heureux élu n’est autre que celui de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar.

En effet, le premier but du Brésilien face à Istanbul Basaksehir (victoire 5-1 du PSG), le 9 décembre dernier, a été élu, plus beau but de la phase de poules par l’UEFA. Une superbe frappe enroulée qui a laissé le gardien turc sans réaction. Le numéro 10 parisien a devancé Luka Modric et son but sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Antoine Griezmann complète le podium avec son but sur la pelouse de Ferencváros. Pour rappel, le Brésilien avait largement contribué à la grosse victoire Parisienne avec un triplé.