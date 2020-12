Ligue 1: Saturnin Allagbé et Dijon tombent contre Lille

Dijon et son gardien de but béninois, Saturnin Allagbé, se sont inclinés (2-0) face à Lille mercredi soir en ouverture de la 15è journée de Ligue 1. Une défaite logique du club de la Bourgogne qui rate l’occasion de sortir de la zone de relégation.

Lanterne rouge du championnat, Dijon FCO a encore essuyé une nouvelle désillusion. Opposés à Lille mercredi soir en ouverture de la 15è journée de Ligue 1, les Dijonnais se sont inclinés sur le score de 2-0. Face à une équipe lilloise venue au stade Gaston Gérard dans la peau de leader du championnat, le DFCO a tenté de faire front mais a vite été dépassé par le pressing intense et les rushs éclairs de l’adversaire. Co-meilleur buteur de la phase de poules de Ligue Europa, Yazici a ouvert le score pour Lille en reprenant un centre de Celik (19e, 0-1).

Les Dogues cherchaient le deuxième but mais Ikoné ratait son lob (21e), alors que Celina allumait la première mèche dijonnaise (34e). En seconde période, les Lillois reculaient de plus en plus mais tenaient le coup tout en se mettant à l’abri avec une réalisation de Weah (90e+3, 0-2). Malgré une belle résistance face à un adversaire de grande qualité, le DFCO s’incline logiquement à domicile et doit maintenant se concentrer sur ses deux dernières confrontations de l’année 2020. L’objectif sera d’enregistrer un premier succès de la saison à Gaston-Gérard face à l’AS Monaco dimanche (15h00), puis d’aller chercher un résultat du côté du Nîmes Olympique le 23 décembre.

Saturnin Allagbé sur le banc

Recruté cet été par le DFCO, Saturnin Allagbé a assisté depuis le banc de touche à la défaite de son équipe. Le gardien de but béninois, auteur de belles parades cette saison, a été laissé (peut être ménagé pour la réception de Monaco ce dimanche) au profit du jeune gardien de but suisse Anthony Racioppi.