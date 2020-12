Ligue 1: le classement des buteurs après 17 journées du championnat

Après 17 journées de championnat, on connait le classement provisoire des meilleurs buteurs de Ligue. Avec 12 réalisations au compteur, Mbappé mène la danse devant le sénégalais Boulaye Dia et le camerounais Toko Ekambi.

Buteur mercredi lors de la large victoire du PSG face à Strasbourg (4-0) en 17è journée de Ligue 1, Kylian Mbappé termine l’année 2020 dans la peau du meilleur buteur du championnat. L’attaquant parisien compte actuellement 12 buts, inscrits en 13 rencontres. Une belle prouesse du champion du monde 2018 qui devance le buteur sénégalais avec ses 10 buts marqués en 15 sorties. A la troisième place du podium, on retrouve l’avant-centre camerounais de Lyon, Karl Toko Ekambi et ses 9 réalisations sous les couleurs de Lyon, actuel leader de Ligue 1.

Dans le reste du tableau, Andy Delort et ses 8 buts, se hisse à la 4è place du classement, tout comme le lyonnais Memphis Depay. On retrouve ensuite pas moins de six joueurs à 7 buts, dont Kevin Volland, Tino Kadewere, Moise Kean et Burak Yilmaz, qui ont tous marqué lors de la 17ème journée de Ligue 1 hier soir.

Le classement des buteurs de Ligue 1 après 17 journées