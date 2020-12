Ligue 1: Brest et Mounié se dirigent vers le maintien

Alors que Steve Mounié a été transféré à Brest en début de saison, son intégration s’est très bien passée et le club breton semble bien parti pour se maintenir en Ligue 1.

Depuis le début de saison, Steve Mounié, l’attaquant béninois, évolue dans le club de Brest. Si son transfert est passé un peu inaperçu en France, son intégration dans le club breton est excellente. Après un début de saison assez difficile, il s’est en effet imposé à Brest et participe à la bonne saison de son club, notamment grâce à ses quatre buts inscrits en 12 matchs.

Steve Mounié trouve une bonne porte de sortie

Alors que l’attaquant béninois avait déjà montré de très belles choses en France, lors de ses passages à Montpellier et à Nîmes, il a ensuite été transféré dans le club d’Huddersfield Town, alors promu en Premier League. Il y reste pendant trois saisons, de Septembre 2017 à Septembre 2020. Si ses performances dans le club anglais sont tout à fait correctes, tout ne se passe pas parfaitement, Huddersfield étant relégué en Championship, la deuxième division anglaise, à l’issue de la saison 2018-2019. Après avoir évolué une saison à cet échelon, Steve Mounié parvient tout de même à trouver une porte de sortie en signant à Brest. Cela lui permet donc de retrouver la Ligue 1, un championnat dans lequel il a déjà fait ses preuves.

Brest : un bilan largement satisfaisant

Après un début de saison contrasté, notamment marqué par une lourde défaite 4-0 à Nîmes, le Stade Brestois est parvenu peu à peu à trouver ses marques et à rapidement se mettre à l’abri par rapport à la zone rouge. Après 14 journées de championnat, le club breton compte en effet 10 points d’avance sur Nîmes, actuellement 18ème et barragiste virtuel. Dans le même temps, le haut du tableau semble à portée de main, puisque les Brestois sont 10ème et ne comptent que 2 points de retard sur Monaco, actuellement 6ème. Toutefois, le calendrier des Bretons s’annonce très difficile dans les prochains matchs. En effet, lors des 5 prochaines journées, ils seront confrontés à Lyon, au PSG et à Montpellier, tous trois dans le top 5 de la Ligue 1.

Une qualité de jeu qui paye

Alors que la Ligue 1 est réputée pour son jeu défensif, Brest parvient à se démarquer par son jeu offensif et attractif. C’est en effet une équipe qui prend beaucoup de risques et qui ne ferme jamais le jeu. C’est un comportement qui se reflète largement dans les résultats du club. On peut en effet constater que les Brestois n’ont pas réalisé le moindre match nul depuis le début de la saison, mais surtout, qu’ils ont marqué lors de 11 de leurs 14 matchs. Ils disposent même de la 6ème attaque de Ligue 1, simplement devancés par Montpellier et les principaux favoris pour le titre.

Le maintien dans la ligne de mire

Alors que Steve Mounié a changé de club à l’intersaison pour rejoindre Brest, tout se passe bien pour l’attaquant béninois, auteur de 4 buts depuis le début de la saison. Cela lui permet de contribuer aux bons résultats du club breton qui semble déjà s’être mis à l’abri par rapport à la zone rouge. En outre, les Brestois proposent un jeu offensif et attractif, disposant notamment de la 6ème attaque du championnat.