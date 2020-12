Liga: le Real Madrid s’impose à Séville, Zidane sauvé?

Avec un but contre son camp inscrit en seconde période, le Real Madrid a pris le dessus sur Séville, ce samedi à l’occasion du choc de la 12è journée de Liga. une petite victoire qui permet aux Madrilènes de remonter au classement.

Au terme d’un match âprement disputé, le Real Madrid s’est imposé face à Séville (1-0) lors du choc de la 12è journée de Liga. Une victoire étriquée qui permet aux Madrilènes de remonter à la troisième place au classement. L’unique but de la partie a été inscrit contre son camp par Yassine Bounou sur un pressing de Vinicius Junior. Prochain rendez-vous, ce mercredi face au Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions.

Zidane a-t-il sauvé son poste d’entraîneur?

Si cette victoire madrilène est sans doute une énorme bouffée d’oxygène pour Zinedine Zidane, très décrié ces derniers jours, il serait trop tôt de dire si le coach merengue sera maintenu ou non à son poste. Surtout que la Casa Blanca risque de ne pas passer en huitième de finale de Ligue de champions. Troisième du groupe B, les Merengues ne sont plus qu’à une défaite d’une élimination en C1. Leur seule chance pour se hisser au second tour est de s’imposer mercredi prochain à domicile, face au premier de leur groupe, le Borussia Mönchengladbach, lors de la dernière journée de la phase de poules. Une qualification qui assurerait sans doute son rôle d’entraîneur au technicien français. Tout se joue donc dans quatre jours!