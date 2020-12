Liga: le Real Madrid enchaîne face à Athletic Bilbao

Avec un doublé de Karim Benzema, le Real Madrid a dominé l’Athletic Bilbao (3-1), mardi soir, en match avancé de la 19è journée de Liga. Une victoire logique des Madrilènes qui reviennent à hauteur de l’Atletico Madrid.

Et de quatre pour le Real Madrid! Après Séville, Mönchengladbach et Atletico Madrid, les Madrilènes ont aussi mis l’Athletic Bilbao sur la liste de leurs victimes. En effet, opposés mardi soir face aux Rojiblancos en match avancé de la 19è journée de Liga, les Merengues se sont imposés sur le score de 3-1. Un doublé de Karim Benzema et un but de Toni Kroos en début de rencontre ont suffi aux hommes de Zidane qui empochent les trois points de victoire.

A lire aussi: Ballon d’or Dream Team: Ronaldo rend hommage à Zinedine Zidane

Au classement général, le Real Madrid est troisième mais avec le même nombre de points que le leader, Atletico Madrid, et son dauphin, Real Sociedad. L’Athletic Bilbao, de son côté, pointe à la 13è place.