Liga: le Real Madrid enchaîne à Eibar

Avec un grand Karim Benzema, buteur et passeur, le Real Madrid a écrasé Eibar (3-1), dimanche soir, à l’occasion de la 14è journée de Liga. Une belle victoire des Madrilènes qui poursuivent leur ascension au trône.

Totalement métamorphosé en cette fin d’année, le Real Madrid a enchainé, ce dimanche, un quatrième succès de rang en allant s’imposer à Eibar (3-1) en clôture de la 14è journée de Liga. Tout feu tout flamme, Karim Benzema, buteur et passeur décisif pour Luka Modric et Lucas Vazquez. a été le grand artisan de cette victoire logique des Madrilènes qui remontent à la deuxième place du classement, à égalité de point avec l’Atletico Madrid, leader mais qui dispose de deux matchs en retard.

« Les 20 premières minutes ont été spectaculaires »

Interrogé par Real Madrid TV après la rencontre, Zinedine Zidane n’a pas caché sa fierté de diriger cette équipe fantastique. « Elles sont très bonnes, en tout. On a sacrément bien commencé le match. On marque deux buts, puis l’adversaire a ensuite eu ses temps forts aussi. On a souffert mais on a contrôlé le match. C’est normal de souffrir. Ils ont marqué un but incroyable et ça a changé le match. Les 20 premières minutes ont été spectaculaires », a confié le technicien français qui a également eu un mot à l’endroit de Karim Benzema:

« Ce qu’il fait est vraiment sensationnel, et pas seulement sur ses buts. Il est clair qu’il est aussi très important dans le jeu pour notre équipe », a-t-il ajouté.