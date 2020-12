Liga: le Barça s’offre la Real Sociedad et remonte au classement

Avec des buts de Jordi Alba et de Frenkie de Jong, le Barça a disposé de la Real Sociedad (2-1) mercredi soir au Camp Nou en match avancé de la 19è journée. Une victoire précieuse des Blaugranas qui remontent à la 5è place au classement.

Le Barça affrontait la Real Sociedad mercredi soir au Camp Nou à l’occasion du match avancé de la 19è journée de Liga. Et les Blaugranas se sont imposés sur le score de 2-1. Menés rapidement au score dès le premier quart d’heure de jeu, les Barcelonais se sont remis à Jordi Alba et Frenkie de Jong pour remporter les trois points de la victoire. Le premier a égalisé pour les culés sur une magnifique frappe dans la lucarne d’Alejandro Romero (31e, 1-1).

Et le second sur un centre millimétré du latéral espagnol pour le 2-1 (43è). En seconde période, Griezmann a gâché deux occasions avant que le Barça ne recule et laisse la Real Sociedad reprendre espoir. Il a fallu un retour in extremis de Pedri sur Alexander Isak (74e), puis un Marc-André Ter Stegen vigilant (84e) pour conserver l’avantage.

A lire aussi: Liga: le Real Madrid enchaîne face à Athletic Bilbao

Avec ce succès, les hommes de Ronald Koeman reviennent à 6 points de la tête de la Liga. L’Atlético de Madrid (un match en moins par rapport au Barça), la Real Sociedad (deux matches en plus) et le Real Madrid (un match en plus) pointent tous les trois en haut du classement à 26 points.