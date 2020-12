Libye: l’Armée nationale libyenne intercepte un navire turc allant au port de Misrata

Les forces de l’armée nationale libyenne (ANL), dirigées par Khalifa Haftar, ont indiqué avoir intercepté un navire turc, battant pavillon jamaïcain, se dirigeant vers le port de Misrata, dans l’ouest de la Libye, rapportent les médias.

Dans un rapport de Reuters, le porte-parole de l’ANL, Ahmed al-Mismari, a déclaré que le cargo commercial Mabrouka comptait 17 membres d’équipage, dont neuf citoyens turcs, et des conteneurs qui n’ont pas encore été inspectés. Les forces navales de l’ANL l’ont arrêté près du port oriental de Derna, selon al-Mismari. Selon l’agence de presse turc Anadolu, le navire transporterait des médicaments bien qu’aucune déclaration officielle n’ait été faite sur la question par la Turquie.

A lire aussi: Des dizaines de candidats à l’immigration meurent noyés au large de la Libye

Les forces de Haftar ont arrêté le navire et ses 17 membres d’équipage, dont neuf citoyens turcs, affirmant qu’ils ne se conformaient pas aux instructions. La milice a affirmé que le navire est entré dans une zone interdite et n’a pas répondu aux appels et s’est retiré au port de Ras al-Hilal. Al-Mismari a ajouté que le navire avait « fait l’objet d’une enquête et d’une inspection parce qu’il violait les règles et lois maritimes ».