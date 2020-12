Liberté religieuse: le torchon brûle entre les Etats-Unis et le Nigéria

Le Nigéria a réfuté, mardi, toute allégation des Etats-Unis, selon laquelle, il aurait commis des violations de la liberté religieuse.

Du tic au tac. Le Nigéria ne se reconnait pas dans les accusations mentionnées par le département d’Etat américain dans son rapport sur la liberté religieuse. Mardi, le ministre nigérian de l’information et de la culture, Alhaji Lai Mohammed, a décrit la démarche des USA comme un cas de désaccord honnête entre les deux pays sur les causes de la violence au Nigéria.

« le Nigéria ne se livre pas à une violation de la liberté religieuse, ni a une politique de persécution religieuse. Les victimes de l’insécurité et du terrorisme dans le pays sont des adeptes du christianisme, de l’islam et d’autres religions », indique le communiqué du ministre, qui souligne que le Nigéria « protège jalousement la liberté religieuse inscrite dans la constitution du pays et prend au sérieux toute infraction à cet égard ».

Le Nigéria sur la liste noire des Etats-Unis

Après avoir mis le Nigéria sous surveillance depuis 2019, les Etats-Unis ont inscrit, lundi 07 décembre 2020, le Nigéria sur sa liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse.

« Le soutien des États-Unis à la liberté de religion est inébranlable», a tweeté Mike Pompeo. «La liste noire annuelle montre que, quand la liberté religieuse est menacée, nous agissons», a-t-il prévenu. L’Arabie saoudite, le Pakistan, la Chine et l’Iran sont aussi sur la liste noire des Etats-Unis.