Les Etats-Unis imposent des sanctions à la Turquie pour l’achat d’armes russes

La Turquie a été sanctionnée par les Etats-Unis, lundi, pour avoir fait acquisition du système de défense aérienne russe, malgré les avertissements de Washington et des alliés de l’OTAN.

Selon un rapport de Reuters, l’agence turque des industries de défense, son président et trois employés, ont été sanctionnés par les Etats-Unis dans une décision préparée depuis un bon moment. Les sanctions interdisent à l’entreprise de recevoir des prêts d’institutions et d’agences financières internationales, dont la US Export-Import Bank. Cette décision devrait mettre en colère Ankara et pourrait potentiellement nuire à l’économie turque, déjà aux prises avec un ralentissement induit par le coronavirus.

«L’action d’aujourd’hui envoie un signal clair que les États-Unis mettront pleinement en œuvre (la loi américaine) et ne toléreront pas de transactions importantes avec les secteurs de la défense et du renseignement de la Russie», a déclaré le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, dans un communiqué. « Malgré nos avertissements, la Turquie a poursuivi son achat et ses tests du système S-400 à la Russie. Les sanctions d’aujourd’hui contre le SSB turc démontrent que les États-Unis mettront pleinement en œuvre #CAATSA. Nous ne tolérerons pas de transactions importantes avec le secteur de la défense russe », a tweeté Pompeo.