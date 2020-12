Les Etats-Unis annoncent le retrait de leurs forces de la Somalie

Les Etats-Unis retireront la « majorité » de leurs troupes de la Somalie, a déclaré vendredi le Pentagone, jurant que l’action n’est pas un changement de politique.

Dans un communiqué rendu public vendredi, le département d’Etat américain a notifié que le président Donald Trump a ordonné à US AFRICOM « de repositionner la majorité du personnel et des actifs hors de Somalie d’ici début 2021 ». « À la suite de cette décision, certaines forces pourraient être réaffectées en dehors de l’Afrique de l’Est. Cependant, les forces restantes seront repositionnées de la Somalie vers les pays voisins pour permettre les opérations transfrontalières des forces américaines et partenaires pour maintenir la pression contre les organisations extrémistes violentes opérant en Somalie », selon le communiqué.

Selon le même communiqué, le Pentagone a promis de « continuer à dégrader les organisations extrémistes violentes qui pourraient menacer notre patrie tout en veillant à maintenir notre avantage stratégique dans la compétition de grande puissance ». Cette déclaration intervient quelques jours après que le secrétaire américain à la Défense par intérim, Chris Miller, s’est rendu à Mogadiscio pour célébrer la fête de Thanksgiving avec le personnel militaire. Ce serait aussi la tenue d’une des promesses de Donald Trump qui avait promis aux américains le retour des troupes au pays. Les États-Unis ont entre 650 et 800 soldats en Somalie pour aider la nation africaine à combattre le groupe terroriste al-Shabaab.