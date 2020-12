Le terrorisme est le problème majeur de l’Afrique, Muhammadu Buhari

Le défi majeur auquel est confrontée l’Afrique est la menace terroriste, selon les propos du président du Nigéria, Muhammadu Buhari, rapportés par le Daily post.

Lors de la 14e session extraordinaire de la Conférence de l’Union africaine (UA), dont le thème principal était «Faire taire l’arme», le président nigérian a indiqué que le continent africain doit suivre une nouvelle trajectoire de paix, de sécurité et de stabilité. «Les menaces d’activités terroristes, d’autres crimes trans-organisés et l’ingérence extérieure dans les affaires intérieures des États africains se multiplient. Nous constatons également que les menaces à la sécurité maritime, notamment la prolifération des armes légères et de petit calibre et les défis de la porosité des frontières, sont également visibles », a déclaré Buhari.

Ce qui, selon lui, devrait amener les dirigeants du continent à promouvoir la mise en œuvre des instruments de contrôle des armements et des embargos. Buhari a également souligné la volonté des peuples africains de tracer une nouvelle voie, au vu des nombreux accords de paix, d’efforts dans les situations de conflit à travers l’Afrique.

Le chef de l’Etat nigérian n’est pas resté sans faire d’autres propositions sur la façon dont l’Afrique doit rentrer dans une nouvelle dynamique sécuritaire. Buhari a déclaré que la résurgence intra / interétatique des conflits en Afrique souligne l’impératif de renforcement de l’Unité d’appui à la médiation de l’UA. «C’est à cet égard que nous accusons la lenteur de la mise en œuvre de la politique de défense commune africaine, articulée sur la mise en place de la Force africaine en attente», a déclaré Buhari.