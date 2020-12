Le prince Harry et Meghan Markle signent avec Spotify pour un balado

Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, après avoir signé récemment un important contrat avec Netflix, ont conclu un partenariat de plusieurs années pour produire un balado sur Spotify, baptisé Archewell Audio, a annoncé mardi la plate-forme.

Après leur émancipation spectaculaire de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle enchaînent les partenariats avec les plateformes de streaming mondiales. Désormais installé en Californie, le couple vient ainsi de signer un contrat de plusieurs années avec le géant suédois, Spotify.

Dans le cadre de ce partenariat, le prince Harry et Meghan Markle vont ainsi produire plusieurs podcasts exclusifs, qui seront uniquement diffusés sur Spotify, leader mondial du secteur avec 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont 144 millions d’abonnés payants. Leur première création audio sera dévoilée dès la fin du mois.

Il s’agit d’un podcast «spécial fêtes» qui mettra en avant «des histoires d’espoir et de compassion» avec des «invités inspirants pour célébrer la nouvelle année», indique Spotify. «Avec les défis de 2020, il n’y a jamais eu de moment plus important pour le faire (NDLR : se lancer dans la production de podcasts), car lorsque nous nous écoutons les uns les autres et entendons les histoires des autres, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous interconnectés», ont déclaré le duc et la duchesse de Sussex.

Libres de tout engagement royal depuis mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de gagner leur vie par leurs propres moyens. Et c’est déjà en bonne voie pour le duc et la duchesse de Sussex, après la signature d’un nouveau juteux contrat… En septembre dernier, déjà, dans les colonnes du New York Times, ils annonçaient un ambitieux projet avec Netflix, centré sur « la création de contenu informatif mais aussi vecteur d’espoir (…) incitant à l’action ». Après ce premier chèque, estimé par Deadline, à 150 millions de dollars, les parents du petit Archie ont signé avec une autre puissante plateforme de streaming… Spotify !