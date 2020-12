Le Père Noël est immunisé contre le Covid-19, affirme l’OMS

Le Père Noël pourra-t-il, sans crainte, distribuer de cadeaux dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ? La réponse est OUI, selon la « très sérieuse » Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le Père Noël est immunisé contre le Covid-19 et sera en mesure d’apporter des cadeaux aux enfants, la nuit du 24 au 25 décembre, a affirmé ce lundi 14 décembre une responsable de l’Organisation mondiale de la santé, pour tenter de calmer les angoisses des enfants. « Je comprends les inquiétudes au sujet du Père Noël, parce qu’il est âgé , et donc potentiellement dans un groupe d’âge plus à risque face à la pandémie », a expliqué Maria van Kerkhove, chargée de superviser la gestion de la pandémie à l’OMS.

« Je peux vous dire que le Père Noël est immunisé contre ce virus « , a-t-elle affirmé, indiquant avoir eu un bref entretien avec lui. « Il va très bien et Mme Noël va très bien également et ils sont très occupés actuellement « , a rassuré la scientifique.

Par ailleurs, à ceux qui se demandaient si le Père Nöel était lui aussi touché par les restrictions d’entrée dans certains pays, Maria van Kerkhove a, là encore, voulu rassurer les enfants. « Il sera en mesure de rentrer et de sortir de l’espace aérien » à sa guise et « de distribuer ses cadeaux », a-t-elle dit.

« Il est très important que tous les enfants du monde comprennent que la distanciation physique avec le Père Nöel et entre eux doit être strictement respectée », a-t-elle déclaré. Il faut que les enfants « se couchent tôt la veille de Nöel, mais le Père Nöel sera capable de voyager dans le monde entier pour livrer ses cadeaux », a répété l’experte, elle-même maman de deux jeunes garçons.