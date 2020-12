Le pape François se prépare à poser ses valises en Irak, sur fond de Coronavirus

Le pape François envisage un voyage en Irak du 5 au 8 mars 2021. Cette visite sera la première à l’étranger du souverain pontife, depuis le début de la pandémie de Coronavirus.

Le premier voyage du pape François à l’étranger depuis l’arrivée du Coronavirus, sera en Irak, le premier trimestre de l’année 2021, a indiqué le Vatican. «Accueillant l’invitation de la République d’Irak et de l’Eglise catholique locale, le pape François effectuera un voyage apostolique dans ce pays du 5 au 8 mars 2021, visitant Bagdad, la plaine d’Ur liée à la mémoire d’Abraham, la ville d’Erbil, ainsi que Mossoul et Qaraqosh dans la plaine de Ninive», a précisé le porte-parole du Vatican dans un communiqué.

La décision du souverain pontife de faire ce voyage en Irak est la concrétisation d’un souhait qu’il avait émis depuis l’année dernière. Selon Vatican News, ce voyage représente « un geste concret de proximité à toute la population de ce pays martyrisé ». «Une pensée récurrente m’accompagne en pensant à l’Irak- avait-il déclaré, partageant sa volonté d’y venir en 2020- et souhaitant que le pays «puisse regarder vers l’avant à travers la participation pacifique et partagée à la construction du bien commun de toutes les composantes – y compris religieuses – de la société, et ne retombe pas dans les tensions venant des conflits jamais éteints des puissances régionales», rapporte Vatican News.