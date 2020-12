Le Malawi élu pays de l’année

Le Malawi a été élu pays de l’année par le Journal The Economist, suite à la décision de la Cour suprême d’annuler son élection présidentielle.

Après « Time », le Journal « The Economist » vient de faire aussi son classement de fin d’année. Mais cette fois, ce n’est pas de « la personnalité de l’année » qu’il s’agit, mais du « pays de l’année ». Et selon The Economist, cette distinction annuelle revient de droit au Malawi. Ce, en raison de l’annulation de la présidentielle par la Cour Suprême pour fraude électorale.

« Lorsque Peter Mutharika, le président sortant, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du Malawi en mai 2019, cela a semblé être un cas d’école de truquage. Les feuilles de vote avaient été altérées avec du Tipp-Ex, un liquide correcteur. Les observateurs internationaux ne se sont plaints qu’à moitié, mais les Malawites ont riposté. Les militants ont organisé des manifestations pacifiques. Les partis d’opposition se sont adressés à la Cour constitutionnelle. En février, ses juges, apparemment après avoir refusé les pots-de-vin, ont accordé une nouvelle audience, qui a eu lieu le 23 juin », cite le journal.

Selon le média, »il existe un modèle pour les présidents désireux de truquer les élections. D’abord, utiliser les ressources de l’État pour soudoyer, tromper et intimider les gens avant le scrutin. Une fois le vote commencé, remplissez les urnes ou falsifiez le décompte des voix. Ensuite, assurez-vous que l’armée et les juges sont de votre côté au cas où les opposants porteraient leur affaire dans la rue ou devant les tribunaux ». Ce vote a été annulé par la plus haute cour du Malawi pour des irrégularités « généralisées et systématiques » et une nouvelle élection a eu lieu le 23 juin, a fait remarquer le Journal.