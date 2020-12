Le Gabon légalise le mariage coutumier et fixe le montant maximal de la dot à 1,5 million

Les députés gabonais ont adopté la proposition de loi légalisant le mariage coutumier et fixant le montant maximal de la dot.

Le parlement du Gabon a procédé, lundi, à l’adoption d’une proposition de loi qui va, sans aucun doute, à la fois contenter les gabonais défenseurs du mariage coutumier, mais aussi les soulager, en ce qui concerne le coût. Désormais, le pays reconnait officiellement le mariage coutumier de par le régime juridique fixé et adopté à l’Assemblée nationale. Il va sans dire que, tout comme les unions à la mairie, le mariage coutumier est désormais considéré comme légal devant la loi. Outre le caractère légal octroyé à l’union traditionnelle, un autre gros problème a été réglé par l’adoption de cette proposition de loi.

Désormais, la dot sera régulée afin d’éviter les dérapages de certaines familles, en termes d’exigences avant d’épouser leurs filles. Ainsi, la loi dispose désormais que la dot « ne doit pas faire l’objet de spéculation », indique GMT. Le média poursuit et rapporte que la loi martèle que « le montant de la dot ne peut excéder la somme d’un million cinq cent mille FCFA ». Toutefois, il est aussi indiqué que seule la famille du marié peut décider d’aller au-delà de ce montant. Il ne reste plus que la promulgation de la loi adoptée pour que cela prenne effet et soulage les jeunes gabonais aspirant au mariage.