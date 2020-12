Le coup de gueule de Pjanic avant Barça-Juventus

Interrogé par la presse italienne, Miralem Pjanic a évoqué l’état de forme des joueurs du Barça qui reçoivent ce mardi, la Juventus au Camp Nou en Ligue des champions. Le milieu de terrain bosnien a aussi parlé de son faible temps de jeu chez les catalans.

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, le Barça et la Juventus croisent les crampons, mardi soir au Camp Nou, à l’occasion de la 6è journée de phase de groupe de Ligue des champions. Premier du groupe G avec trois points d’avance sur les Bianconeri, 2è, les Blaugranas n’ont besoin que d’un nul pour conserver la tête du classement. Transféré cet été en Catalogne en provenance de la Juve, Miralem Pjanic va retrouver son ancien club. Le milieu de terrain bosniac, qui a démarré tous les matches de Ligue des champions du club catalan, pourrait être titularisé demain soir.

Mais ce qui préoccupe l’ancien de Lyon, c’est son faible temps de jeu en Liga. Une situation que n’apprécie guère le joueur qui a poussé un gros coup gueule sur La Gazzetta dello Sport. « Est-ce que je pourrais jouer plus ? Oui, et c’est ce que je veux. Honnêtement, je ne comprends pas les raisons de cette situation. C’est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l’entraîneur m’a appelé, j’ai toujours répondu présent, j’ai été bon, j’ai fait de bons matches. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Je m’entraîne, je suis prêt« , s’est-il lâché.

« C’est une situation très délicate qui ne me convient pas »

S’il a ajouté être satisfait du club et de ses coéquipiers, Pjanic n’a pas gardé la langue dans sa poche, à l’heure d’être relancé sur son temps de jeu : « Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l’être. Dans ma carrière, je n’ai jamais accepté l’idée de ne pas jouer et ce n’est pas aujourd’hui que je vais commencer. On verra, je suis prêt, je m’entraîne bien et j’attends, je ne peux rien faire d’autre. C’est une situation très délicate qui ne me convient pas. »

Mais l’ancien milieu du FC Metz voit aussi du positif dans son aventure barcelonaise : « Ce que je retiens de positif depuis mon arrivée au Barça ? Le plaisir d’être dans ce club, parce qu’il a son propre ADN et je suis amoureux de cet ADN, de cette façon de jouer, de ce football. Ici, tout le monde joue de la même façon, et on sent que le club est énorme, qu’il y a une identification particulière. Je suis impressionné. C’est ce que je voyais déjà de l’extérieur et c’est quelque chose dont je voulais faire partie. Maintenant je suis ici et je veux donner beaucoup plus que ce que j’ai pu donner jusqu’à présent. »