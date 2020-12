Le célèbre justicier « Zorro » est de retour et sera interprété par une femme, Sofia Vergara

L’un des plus célèbres justiciers va revenir sur le petit écran. Sofia Vergara, célèbre pour la série « Modern Family », interprétera un rôle jamais joué par une femme en incarnant le célèbre justicier dans le prochain « Zorro ».

Après 007, Zorro sera à son tour incarné par une femme. L’actrice Sofia Vergara a été choisie pour interpréter le personnage emblématique de Zorro dans une série à venir sur petit écran, révèle Deadline dans un article paru mercredi. D’après le magazine spécialisé, la comédienne américano-colombienne de 48 ans est conviée à une réinterpréation moderne du légendaire Zorro, derrière lequel se cacherait désormais non plus Don Diego de la Vega mais Sola Dominguez, une artiste underground en lutte avec les injustices sociales. Cette série sera co-produite par les studios du groupe américain NBC et Universal TV.

Combattre l’injustice sociale

Dans cette version moderne de la série, écrite par le réalisateur Robert Rodriguez (“Sin City”) et sa soeur Rebecca Rodriguez (“Snowpiercer”), la comédienne de 48 ans y jouera une artiste underground. Menacée par plusieurs organisations criminelles, elle se bat pour une justice sociale.

La série d’origine, produite entre 1957 et 1961, racontait l’histoire de Don Diego de la Vega, un aristocrate discret qui, dés qu’il mettait son masque et son chapeau noir, devenait le défenseur des plus faibles face à la tyrannie du Commandant Monastorio. Cette interprétation féminine du vengeur masqué, s’inscrit dans l’ascension sur les écrans, petits ou grands, de super-héroïnes, de Wonder Woman au James Bond féminin incarné par Lashana Lynch.