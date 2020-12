Considéré comme l’un des inventeurs de la mode futuriste dans les années 1960, le célèbre couturier français, Pierre Cardin, est mort, ce mardi 29 décembre, a annoncé sa famille à l’AFP.

Le célèbre couturier et homme d’affaires, Pierre Cardin, est mort ce mardi 29 décembre 2020 à l’âge de 98 ans. L’annonce été faite par sa famille à l’AFP.

Sa marque Pierre Cardin est présente, sous forme de franchises, dans plus de 100 pays, faisant de Pierre Cardin, l’un des cinq Français les plus connus au monde. Sa fortune est estimée à plus de 600 millions d’euros en 2009.

Le 16 octobre 2009, Pierre Cardin a été nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En 1992, il a été le premier couturier à être élu membre de l’Académie des beaux-arts (France). Suite à la disparition du graveur Pierre-Yves Trémois (1921-2020), il en devient le doyen d’âge, le 16 août 2020.