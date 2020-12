« Le Bénin est redevenu sous Talon un État crédible et respecté », Rachidi Gbadamassi

Lors du débat général qui a caractérisé l’adoption, ce mardi 8 Décembre 2020, à l’unanimité, du budget général de l’Etat, l’élu de la huitième circonscription électorale, l’honorable Rachidi Gbadamassi, a dit tout le bien qu’il pense du projet de budget introduit au parlement par le gouvernement.

Pour l’ancien maire de la cité des kobourou, le budget soumis au vote des parlementaires est réaliste et réalisable. Pour lui, il est de bon ton de saluer la discipline budgétaire du gouvernement.

A l’en croire, Patrice Talon et son gouvernement font preuve d’une organisation qui séduit.

« A travers ce budget que nous nous apprêtons à adopter, j’ai la ferme conviction et je peux dire sans risque de me tromper que le Bénin est redevenu sous le régime Talon un État crédible, respectable et respecté. »

Rachidi Gbadamassi