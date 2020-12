« Le Bénin est complètement détruit, tout est à reconstruire », Valentin Djènontin

A la faveur d’une conférence de presse qu’il a tenue, le vendredi 4 Décembre 2020 au siège de la conférence épiscopale du Bénin, l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance (OCCG) plaide pour la suppression du parrainage et le retour des exilés au pays.

A Lire aussi: Bénin: « Les Démocrates » face aux professionnels des médias ce vendredi

Interrogé sur cette requête de l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance (OCCG), l’honorable Valentin Djènontin estime que tout « béninois normal » ferait cette demande.

Cependant, selon lui, le retour des exilés politiques au Bénin n’aura de sens que lorsqu’il sera suivi d’une assise nationale pour repenser le pays.

« Le problème du Bénin est plus profond, tout est complètement détruit. Il n’y a plus rien du point de vue morale, économique, politique et social. Tout est à reconstruire »

Valentin Djènontin