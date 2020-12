« Le Bénin est cité et respecté à l’international, et nous avons retrouvé notre dignité », Patrice Talon

Devant les députés lors de son traditionnel discours sur l’état de la nation, ce mardi 29 Décembre, Patrice Talon a délivré un message d’espoir concernant l’avenir du Bénin. « La Nation béninoise réalise des prouesses », a déclaré le Président de la république.

Le président de la République, Patrice Talon, était, ce mardi 29 décembre, face aux députés. A l’occasion de son message annuel sur l’état de la Nation, dans un contexte particulier de la pandémie du Coronavirus, le chef de l’Etat a délivré un message empreint de bonnes perspectives pour le Bénin.

« De manière générale, le personnel politique et administratif au service de notre Nation se comporte de mieux en mieux. Nous avons globalement réussi les changements d’habitude les plus inespérés. Un nouveau vent de concorde, de progrès et d’espérance semble porter chacun de nous. », a déclaré Patrice Talon.

« Le prochain grand rendez-vous pour éprouver ces nouvelles règles, c’est la présidentielle d’avril 2021, à l’occasion de laquelle je ne doute pas que nos compatriotes auront le choix entre plusieurs projets de société. Ce sera alors la fête de la démocratie, plus que jamais au service du développement durable de notre cher pays. Il apparaît donc clairement que la Nation béninoise s’affirme, ose et réalise des prouesses au mérite commun de l’ensemble de notre peuple.« , a affirmé le Chef de l’Etat.

« En effet, en moins de cinq ans, nous avons compris que la construction d’une nation moderne, forte, résiliente, respectée dans le monde, passe par le travail acharné dans la rigueur, le sérieux et l’ordre. De fait, nous avons repris confiance en nous-mêmes et nous nous sommes remis au travail avec abnégation et sérieux. Ainsi, notre pays n’est plus un pays très pauvre à faible revenu. Il est passé en 2020, dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. », a estimé le président de la République.

Les effets d’un tel engagement collectif étant de plus en plus visibles, le Bénin est cité et respecté à l’international et nous avons retrouvé notre dignité. Nous sommes un peuple de plus en plus fier et optimiste quant à son devenir, un peuple convaincu enfin, que la damnation n’est pas son sort et que les progrès qui ont été possibles ailleurs le sont également sur ses terres. a fait comprendre le président Patrice Talon.

« Désormais, nous sommes maîtres de notre destin et nous entendons bien l’assumer pour prouver à nous-mêmes ainsi qu’au monde, que nous sommes capables du meilleur. Cette détermination est appréciée par la communauté internationale qui ne cesse de nous apporter son soutien.« , a conclu le Chef de l’Etat.