Le Bénin annonce la création d’une nouvelle société de production d’électricité, la SBPE

Le Conseil des ministres a annoncé, ce mercredi, un projet de création de la Société béninoise de production d’électricité (SBPE) et l’approbation de ses statuts.

L’Etat béninois s’investit dans la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures importantes de production d’énergie électrique, dans l’objectif d’atteindre, d’ici quelques années, une autonomie énergétique. Dans ce cadre, il a été jugé opportun, pour leur bonne gestion, de constituer une société de patrimoine de production d’électricité, la SBPE.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, la nouvelle société, la SBPE, sera distincte de la Société béninoise d’Energie électrique (SBEE), dont la mission essentielle sera recentrée sur la distribution. La nouvelle société sera à capital public et aura pour activités: la production et la vente d’électricité grâce à l’exploitation des actifs propres, l’achat de l’énergie solaire produite par les opérateurs privés et la vente d’électricité à la SBEE et le développement des énergies renouvelables.

La Société disposera des actifs de production de l’Etat actuellement en exploitation ou en cours de réalisation tels que : la centrale thermique de Maria-Gléta 2, mise en service en août 2019; la centrale thermique de Maria-Gléta 3, dont le processus de réalisation est en cours; la centrale solaire photovoltaïque construite dans le cadre du projet DEFISSOL. “Le Ministre de l’Economie et des Finances veillera, en lien avec le Ministre de l’Energie, à la constitution effective de la Société et à son opérationnalisation”, indique le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 02 novembre 2020.