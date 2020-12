« Le Barça ne peut pas retenir Messi en cas d’offre du PSG »

Le candidat à la présidence du Barça, Agusti Benedito, ne voit pas le FC Barcelone retenir Lionel Messi, si une offre mirobolante du PSG venait à se présenter.

A six mois de la fin de son contrat au Barça, l’avenir de Lionel Messi est toujours indécis. L’Argentin qui a secoué toute l’Espagne cet été avec son vrai faux-départ, sera libre à partir de janvier pour disputer de sa future destination s’il le souhaite. D’ailleurs, plusieurs clubs sont déjà à l’affût pour s’attacher les services du sextuple Ballon d’or. Si Manchester City a été récemment l’hôte de premier choix du natif de Rosario, le PSG semble ces derniers jours se montrer de plus en plus insistant.

Pour le candidat à la présidentielle de Barcelone, Agusti Benedito, le Barça ne serait pas en mesure de rivaliser financièrement avec le club parisien s’il tentait de s’offrir Lionel Messi. « Nous aimerions tous qu’il continue à Barcelone », a déclaré Benedito à Radio MARCA, après avoir été interrogé sur Messi. « C’est le meilleur joueur du monde. J’ai entendu Leo Messi dire qu’il voulait quitter Barcelone [l’été dernier], et une décision comme celle-là n’est pas prise parce qu’il s’est levé du mauvais côté du lit. Alors, la première chose serait de lui faire changer d’avis, car si nous devons rivaliser avec une autre équipe en Europe qui a les yeux sur Messi … si le problème est économique, nous ne pourrons pas y parvenir« .

« Quand j’ai entendu Neymar [dire qu’il voulait jouer avec Messi], j’ai dit: ‘Putain de merde, faites attention à ces gars’, car le PSG appartient au Qatar, qui organise la Coupe du monde… Si le PSG le voulait, économiquement nous ne pourrions pas rivaliser », a averti le candidat. « J’espère que le jour viendra où Messi dira qu’après 20 ans à Barcelone, il veut toujours continuer« .