« Le Barça joue mal et il ne fait plus peur »

Dans les colonnes du ‘Parisien’, le célèbre consultant pour la chaîne ‘beIN Sports’, Omar Da Fonseca, voit le PSG dominer le Barça en huitième de finale de la Ligue des champions, à cause de la méforme actuelle du club blaugrana.

Les 16 février et 10 mars 2021, auront lieu les huitièmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Une affiche que l’on a déjà vue et très souvent en faveur du Barça. En effet, les Parisiens et les Barcelonais ont croisé le fer à dix reprises en C1, huit fois en un peu moins d’une décennie. Les récents duels ont tous tourné en faveur des Blaugrana, avec notamment l’épique remontada de 2017 (4-0, 1-6). Mais pour cette double confrontation, l’avantage irait au PSG, selon Omar Da Fonseca,

A lire aussi: Messi au PSG? son père met fin à la polémique

Pour le célèbre consultant sur ‘beIN Sports’, il est clair que le PSG est favori et a une chance à saisir : « Le Barça joue mal, le Barça ne fait plus peur, le Barça ennuie, le Barça ne marque pas… Toutes les carences sont amplifiées », a-t-il expliqué dans un entretien au journal ‘Le Parisien’. Avant de poursuivre : « Personne ne sait ce qu’il se passera en février ».

A lire aussi: Le message de Neymar à Messi après le tirage PSG-Barça

« Mais dans l’état actuel des choses, si vous me dites que ce seront les mêmes joueurs, dans les mêmes conditions, je ne veux pas parler de faux choc entre le PSG et le Barça, mais s’il faut sortir un favori, c’est Paris », a analysé Omar Da Fonseca. « Aujourd’hui, il y a de la passivité, tout est prévisible, on s’endort. Griezmann, Messi, Coutinho… Personne ne peut dire que ces trois joueurs sont mauvais. Mais je pense, et je ne suis pas le seul, que les trois sont incompatibles ».