LDC: que pouvons-nous attendre des affiches des huitièmes de finale?

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions a été effectué, voici les principales affiches qui paraissent bien alléchantes.

Alors que le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué le lundi 14 décembre 2020, on connait désormais les affiches de ce premier tour à élimination directe. Nous allons donc revenir sur ce tirage, notamment sur les affiches qui promettent le plus.

PSG – Barcelone : une affiche sur fond de revanche

La rencontre entre le PSG et Barcelone est sans doute la plus grosse affiche de ces 8èmes de finale. C’est avant tout parce qu’elle oppose deux équipes disposant d’un potentiel offensif assez impressionnant. Si les Parisiens pourront compter sur l’apport d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar Jr, les Barcelonais devraient eux s’appuyer sur Lionel Messi, Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé. En outre, les joueurs du PSG voudront sans doute laver l’affront de la dernière rencontre entre les deux clubs.

Alors que le PSG s’était facilement imposé 4-0 à l’aller, c’est finalement Barcelone qui s’était qualifié en s’imposant 6-1 lors du match retour. Lors de cette rencontre, Neymar Jr, qui évoluait alors à Barcelone, avait été décisif, signant un doublé dans les dernières minutes du match. Toutefois, pour cette rencontre, le prodige brésilien évoluera dans l’équipe parisienne.

Manchester City, le Bayern et la Juventus épargnés

Lors de ce tirage au sort, Manchester City peut s’estimer heureux, puisque le club anglais sera opposé au Borussia Mönchengladbach, une équipe qui semble largement à sa portée. Malgré un jeu très attractif, le club allemand ne semble pas avoir les armes pour gêner les joueurs de Pep Guardiola. Le Bayern de Munich, champion d’Europe en titre, ne devrait également pas rencontrer trop de soucis pour se débarrasser d’une Lazio de Rome qui parait bien trop tendre. Enfin, la Juventus de Cristiano Ronaldo devrait également se qualifier assez facilement, paraissant largement supérieure à l’équipe de Porto.

Liverpool et le Real doivent éviter le piège

Bien que favoris de leurs 8èmes de finale, les équipes de Liverpool et Real Madrid devront tout de même se méfier d’adversaires qui ont réalisé de bonnes performances lors de la précédente édition de la Ligue des Champions. Le Real Madrid sera en effet opposé à l’Atalanta de Bergame, qui s’était incliné de justesse contre le PSG en quart de finale de l’édition précédente. De son côté, Liverpool sera opposé au RB Leipzig, qui avait été en demi-finale et qui semble progresser d’année en année. Enfin, tout semble ouvert dans les deux autres rencontres de ces 8èmes de finale de Ligue des Champions entre l’Atlético de Madrid et Chelsea et entre Séville et le Borussia Dortmund.

Alors que le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué, on connait dorénavant les affiches des 8èmes de finale de la compétition. C’est sans aucun doute la rencontre entre le PSG et Barcelone qui focalisera le plus d’attention alors que Manchester City, le Bayern de Munich et la Juventus de Turin seront largement favoris, respectivement opposés au Borussia Mönchengladbach, à la Lazio de Rome et à Porto. Le Real Madrid et Liverpool seront également favoris, mais ils devront tout de même se méfier de l’Atalanta Bergame et du RB Leipzig. Enfin, les rencontres entre l’Atlético de Madrid et Chelsea et entre Séville et le Borussia Dortmund devraient être bien plus disputées.